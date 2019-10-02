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Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, isminin Sinan B., olduğu öğrenilen kişi tarafindan makam odasında silahla rehin alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:43 Kaynak: DHA
Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, isminin Sinan B., olduğu öğrenilen kişi tarafindan makam odasında silahla rehin alındı. Belediye personeli dışarıya çıkartılarak binaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sinan B. ikna edilerek gözaltıan alındı.
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