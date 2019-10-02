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56 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (mülteci meselesi hakkında): "Netice olarak bu yükü sonsuza kadar çekme gibi bir kapasiteye sahip değiliz. Zulümden kaçan bu insanların kendi ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için çözüm, güvenli bölgenin kurulmasıdır.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (mülteci meselesi hakkında): "Netice olarak bu yükü sonsuza kadar çekme gibi bir kapasiteye sahip değiliz. Zulümden kaçan bu insanların kendi ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için çözüm, güvenli bölgenin kurulmasıdır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile ortaya koyduğumuz sonuçlar 300 binden fazla Suriyelinin dönmesini sağlamıştır."


Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:31 Kaynak: DHA
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