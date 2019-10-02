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47 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (deprem toplantısına ilişkin): "Her türlü taraf ve her türlü kesim toplantılara davet ediliyor.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (deprem toplantısına ilişkin): "Her türlü taraf ve her türlü kesim toplantılara davet ediliyor. Bugün burada yapılan toplantıya, 'yarın da burada olacağız' denildikten sonra gelen de gelmeyen de bellidir. Günlerdir saçma sapan bir polemik yürütülmeye çalışılıyor. Esas mesele vatandaşımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenlerin yapılmasıdır"


Ömer Çelik, AK Parti, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:38 Kaynak: DHA
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