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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Evin...
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:27 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edilmiştir.
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