Son Dakika Haberleri: FLAŞ
Son Dakika Güncel Haber

FLAŞ

1 saat önce

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Evin...

FLAŞ, System.String[]

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:  İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edilmiştir.


Diyarbakır, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğukkanlılığı kamerada
İstanbul'da dev operasyon: Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi "Kırmızı Kitap" olarak anılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yenilendi: 'Suriye'nin kuzeyinden gelen tehdit' vurgulandı CHP Grup Sözcüsü Balyalı: THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 21:03:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FLAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]