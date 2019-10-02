Dışişleri Bakanlığı: Başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir.