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Dışişleri Bakanlığı: Başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı: Başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir.
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