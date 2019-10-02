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46 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: Başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir.

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Dışişleri Bakanlığı:  Başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir.


Dışişleri Bakanlığı, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
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