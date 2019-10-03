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13 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek.  Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız.


Berat Albayrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:58 Kaynak: DHA
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