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1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için  her yolu sabırla deniyoruz. Bu konudaki kararlılığımızı her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Samimiyetle barışçıl bir çözüm için temaslarımızı hala sürdürüyoruz. Bugün akşam  saatlerinde ABD Savunma Bakanı ile bir telefon görüşmemiz olacak.


Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:48 Kaynak: DHA
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