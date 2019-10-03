flaş
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:48 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Bu konudaki kararlılığımızı her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Samimiyetle barışçıl bir çözüm için temaslarımızı hala sürdürüyoruz. Bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı ile bir telefon görüşmemiz olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı Bakan Dönmez: Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor Son dakika: Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 polis öldü