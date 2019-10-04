DHA : İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği"ne ilişkin kararını dikkate alarak eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi.
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4.10.2019 15:40:07. #1.12#