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57 dakika önce

DHA : İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği"ne ilişkin kararını dikkate alarak eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi.

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DHA : İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği"ne ilişkin kararını dikkate alarak eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi.


Anayasa Mahkemesi, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:42 Kaynak: DHA
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Mahkeme, Sırrı Süreyya Önder için savcıdan mütalaa istedi
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