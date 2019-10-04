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1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: CHP'nin milli meselelere sırtını dönerek PKK'dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: CHP'nin milli meselelere sırtını dönerek PKK'dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır. Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır.


Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:12 Kaynak: DHA
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