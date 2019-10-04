Son Dakika Haberleri: FLAŞ
Son Dakika Güncel Haber

FLAŞ

3 dakika önce

Bakan Varank: Volkswagen'e ait şirketin Akyurt'taki arazisi münferit yatırım yeri olarak ilan edildi.

FLAŞ, System.String[]

Bakan Varank: Volkswagen'e ait şirketin Akyurt'taki arazisi münferit yatırım yeri olarak ilan edildi. 452 milyonluk liralık yatırımla 700 kişiye iş imkanı sağlanacak.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika, kentte gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi
Bakan Albayrak: İVME finansman paketine talep arttı Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak geliyor Çanakkale Biga'da 3,5 büyüklüğünde deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 19:59:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FLAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]