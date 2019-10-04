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Bakan Varank: Volkswagen'e ait şirketin Akyurt'taki arazisi münferit yatırım yeri olarak ilan edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:56 Kaynak: DHA
Bakan Varank: Volkswagen'e ait şirketin Akyurt'taki arazisi münferit yatırım yeri olarak ilan edildi. 452 milyonluk liralık yatırımla 700 kişiye iş imkanı sağlanacak.
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