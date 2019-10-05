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44 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Tunceli- Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Pülümür, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:01 Kaynak: DHA
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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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