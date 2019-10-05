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4 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada  etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu.


Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesi, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:35 Kaynak: DHA
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