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Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:36 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu.
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