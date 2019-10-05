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MSB: Dün TSK ve MİT'ın koordineli çalışması sonucu hava kuvvetlerine ait uçakların ve IHA'ların katıldığı operasyon ile Irak kuzeyi Gara'da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:55 Kaynak: DHA
MSB: Dün TSK ve MİT'ın koordineli çalışması sonucu hava kuvvetlerine ait uçakların ve IHA'ların katıldığı operasyon ile Irak kuzeyi Gara'da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi.
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