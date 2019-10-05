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Şanlıurfa'da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:53 Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
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