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12 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yargı Reformu teklifinde vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan, yargısal süreçleri vatandaşın lehine sadeleştirirecek düzenlemeler var. Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasını öngören düzenlemeler var. İfade özgürlüğü kapsamında önemli düzenlemeler var.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yargı Reformu teklifinde vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan, yargısal süreçleri vatandaşın lehine sadeleştirirecek düzenlemeler var. Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasını öngören düzenlemeler var. İfade özgürlüğü kapsamında önemli düzenlemeler var. Tutukluluk süreleri ile ilgili düzenlemeler var.


Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:12 Kaynak: DHA
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