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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Uyuşturucu ile mücadele konusunda herkes kendi bölgesindeki gözlem ve bilgiler konusunda çalışma yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:15 Kaynak: DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Uyuşturucu ile mücadele konusunda herkes kendi bölgesindeki gözlem ve bilgiler konusunda çalışma yapacak. Anne ve babaların uyuşturucu konusunda bize iletilen her türlü şikayetlerini gözden geçiriyoruz.
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