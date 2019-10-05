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10 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Uyuşturucu ile mücadele konusunda herkes kendi bölgesindeki gözlem ve bilgiler konusunda çalışma yapacak.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Uyuşturucu ile mücadele konusunda herkes kendi bölgesindeki gözlem ve bilgiler konusunda çalışma yapacak. Anne ve babaların uyuşturucu konusunda bize iletilen her türlü şikayetlerini gözden geçiriyoruz.


Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:15 Kaynak: DHA
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