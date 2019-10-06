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Dışişleri Bakanlığı: Bugün ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (Büyükelçi şehir dışında olduğundan) Bakanlığımıza çağrılarak, Büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istenmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:31 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı: Bugün ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (Büyükelçi şehir dışında olduğundan) Bakanlığımıza çağrılarak, Büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istenmiştir.
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