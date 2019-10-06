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20 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "Maslahatgüzarı arkadaşlarımızı çağırdılar.

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Dışişleri Bakanlığı: "Maslahatgüzarı arkadaşlarımızı çağırdılar. Hem gerekli tepkiyi gösterdiler hem de daha net açıklama talep edildi. Biraz önce Bakanlıkta görüşme yapıldı yanlışlıkla oldu denildi. Daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik."


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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:19 Kaynak: DHA
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