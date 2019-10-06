flaş
41 dakika önce
ABD Ankara Büyükelçiliği: Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:06 Kaynak: DHA
ABD Ankara Büyükelçiliği: Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.
Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık çınar bebek öldü ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü Babahan'ın Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğenmesi üzerine ikinci kez özür diledi Amsterdam Belediyesi araçsız şehir hedefine ilişkin alacağı önlemleri açıkladı ÖSO muhtemel sınır ötesi operasyona hazırlıklarını tamamladı