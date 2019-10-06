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1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:42 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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