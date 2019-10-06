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1 saat önce
FlaşCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:44 Kaynak: DHA
Flaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Fırat'ın doğusu, iki ülke arasındaki güvenli bölge konusunda mutabakatın yerine getirilmemesinden kaynaklanan rahatsızlık ve DEAŞ'a karşı mücadele konuları ele alındı.
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