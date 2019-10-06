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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Fırat'ın doğusu, iki ülke arasındaki güvenli bölge konusunda mutabakatın yerine getirilmemesinden kaynaklanan rahatsızlık ve DEAŞ'a karşı mücadele konuları ele alındı.