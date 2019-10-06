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1 saat önce

FlaşCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

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Flaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Fırat'ın doğusu, iki ülke arasındaki güvenli bölge konusunda mutabakatın yerine getirilmemesinden kaynaklanan rahatsızlık ve DEAŞ'a karşı mücadele konuları ele alındı.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:44 Kaynak: DHA
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