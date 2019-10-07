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39 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız.


Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:46 Kaynak: DHA
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