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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:47 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız.
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