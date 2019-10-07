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1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ'lıların kontrolünü biz kendi elimizden çıkarmak istiyoruz, biz bunlara artık bakamayız. Bu konuda arkadaşlarımıza talimat verdik.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:53 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ'lıların kontrolünü biz kendi elimizden çıkarmak istiyoruz, biz bunlara artık bakamayız. Bu konuda arkadaşlarımıza talimat verdik. Cezaevinde bulunan bu DEAŞ'lıları süratle derdest edelim diye" dedi.
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