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1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ'lıların kontrolünü biz kendi elimizden çıkarmak istiyoruz, biz bunlara artık bakamayız. Bu konuda arkadaşlarımıza talimat verdik.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ'lıların kontrolünü biz kendi elimizden çıkarmak istiyoruz, biz bunlara artık bakamayız. Bu konuda arkadaşlarımıza talimat verdik. Cezaevinde bulunan bu DEAŞ'lıları süratle derdest edelim diye" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:53 Kaynak: DHA
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