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MSB: Hakkari/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:36 Kaynak: DHA
MSB: Hakkari/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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