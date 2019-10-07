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22 dakika önce

MSB: Hakkari/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB: Hakkari/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


Çukurca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:37 Kaynak: DHA
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