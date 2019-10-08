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5 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Suriye'den kaynaklanan her türlü terör tehdidine karşı milli güvenliğimizin gerektirdiği tedbirleri almak, uluslararası hukuka dayanan en temel hakkımızdır.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: " Suriye'den kaynaklanan her türlü terör tehdidine karşı milli güvenliğimizin gerektirdiği tedbirleri almak, uluslararası hukuka dayanan en temel hakkımızdır... Gelinen aşamada, ABD askeri makamlarının vaatleri yerine getirilmemiştir. Süreç içinde ABD güvenlik bürokrasisi, Fırat'ın doğusunu işgali altında tutan PYD/YPG terör örgütüyle angajmanına son vermek bir yana, bunu artırmış ve ülkemizle mevcut Müttefik ilişkisine aykırı bir yaklaşım sergilemiştir."

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:07 Kaynak: DHA
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