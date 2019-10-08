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1 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında mahkum taşıyan nakil aracının devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum olmak üzere 9 kişi yaralandı.

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında mahkum taşıyan nakil aracının devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum olmak üzere 9 kişi yaralandı.


Yıldızeli, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:19 Kaynak: DHA
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