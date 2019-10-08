FLAŞ
1 saat önce
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında mahkum taşıyan nakil aracının devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum olmak üzere 9 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:19 Kaynak: DHA
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında mahkum taşıyan nakil aracının devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum olmak üzere 9 kişi yaralandı.
Son dakika: Mahkumları taşıyan nakil aracı devrildi: 5'i asker 9 kişi yaralandı Vapurda iğrenç olay! Kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı Canlı yayında 'Düşünce özgürlüğü'nü tartışırken birbirlerine bela okudular PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı