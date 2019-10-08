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1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Irak, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:08 Kaynak: DHA
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