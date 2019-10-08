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İçişleri Bakanlığı: Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:03 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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