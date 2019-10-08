Milli Savunma Bakanlığı: Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG- SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır.