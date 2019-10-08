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1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.

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Milli Savunma Bakanlığı: Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG- SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır.

Milli Savunma Bakanlığı, SDG, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:44 Kaynak: DHA
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