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1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün gerçekleştirilen operasyonlarda Hakkari'de 4, Van'da 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığı, Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:07 Kaynak: DHA
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