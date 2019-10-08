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İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:07 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün gerçekleştirilen operasyonlarda Hakkari'de 4, Van'da 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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