flaş
1 saat önce
Aile Bakanı Selçuk: "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz kamu kurumlarına yerleşebilmek için yarın itibarıyla tercih yapabilecek"
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:19 Kaynak: DHA
Aile Bakanı Selçuk: "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz kamu kurumlarına yerleşebilmek için yarın itibarıyla tercih yapabilecek"
Milli Savunma Bakanlığı: DAEŞ'le mücadele ettik, Fırat'ın doğusunda da mücadele sürecek Millî Savunma Bakanlığı operasyonun adını açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır Irak hükümeti, ülkede tansiyonu düşürmeyi amaçladığı 'ikinci paket'i duyurdu Meclis Başkanından örnek davranış