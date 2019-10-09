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1 saat önce

Aile Bakanı Selçuk: "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz kamu kurumlarına yerleşebilmek için yarın itibarıyla tercih yapabilecek"

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Aile Bakanı Selçuk:  "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz kamu kurumlarına yerleşebilmek için yarın itibarıyla tercih yapabilecek"


Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:19 Kaynak: DHA
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