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1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:31 Kaynak: DHA
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