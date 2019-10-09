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1 saat önce
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:31 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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