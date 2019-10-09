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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görümesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:46 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görümesi gerçekleştirdi. Erdoğan'nın görüşmede, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade ettiği bildirildi.
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