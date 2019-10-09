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1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.


Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:13 Kaynak: DHA
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