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1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:13 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.
Futbol camiasından Barış Pınarı Harekatı'na destek! Son dakika: Meclis'te Barış Pınarı Harekatı gerginliği: HDP ve AK Partililer tartıştı Şivan Perwer Barış Pınarı Harekatı'na ağlayarak tepki gösterdi Fransa ve İngiltere, harekatın ardından BM'ye çağrı yapacak