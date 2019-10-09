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42 dakika önce

Dışişleri Kaynakları: ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Dışişleri Kaynakları: ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ABD Büyükelçisine harekat hakkında bilgi verildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Dışişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:53 Kaynak: DHA
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