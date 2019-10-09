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Dışişleri Kaynakları: ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:53 Kaynak: DHA
Dışişleri Kaynakları: ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ABD Büyükelçisine harekat hakkında bilgi verildi.
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