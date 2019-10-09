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36 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır.


Birleşmiş Milletler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:56 Kaynak: DHA
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