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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:56 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır.
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