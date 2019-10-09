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Milli Savunma Bakanlığı: Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş...
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:15 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır.
Son dakika: Fırat'ın doğusuna beklenen harekat, jetlerle yapılan 4 saldırı ile başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını sosyal medyadan duyurdu Jetlerden sonra obüsler de bombardımana başladı Barış Pınarı Harekatı sonrası siyasiler sosyal medyada üst üste paylaşım yaptı