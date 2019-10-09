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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:22 Kaynak: DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir."
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı!