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2 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir."


Devlet Bahçeli, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:22 Kaynak: DHA
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