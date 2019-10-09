Emniyet Genel Müdürlüğü: Barıs¸ Pınarı Harekatı u¨zerinden u¨lkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, gu¨venlik gu¨c¸lerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylas¸ımlarda bulunan, tero¨r o¨rgu¨tu¨ propagandası yaptıgˆı go¨ru¨len 78 s¸ahıs ile ilgili gerekli yasal is¸lemlere bas¸lanılmıs¸tır.