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1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü: Barıs¸ Pınarı Harekatı u¨zerinden u¨lkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, gu¨venlik gu¨c¸lerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylas¸ımlarda bulunan, tero¨r o¨rgu¨tu¨ propagandası yaptıgˆı go¨ru¨len 78 s¸ahıs...

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Emniyet Genel Müdürlüğü:  Barıs¸ Pınarı Harekatı u¨zerinden u¨lkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, gu¨venlik gu¨c¸lerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylas¸ımlarda bulunan, tero¨r o¨rgu¨tu¨ propagandası yaptıgˆı go¨ru¨len 78 s¸ahıs ile ilgili gerekli yasal is¸lemlere bas¸lanılmıs¸tır.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:35 Kaynak: DHA
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