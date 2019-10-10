Son Dakika Haberleri: FLAŞ
Son Dakika Güncel FLAŞ

FLAŞ

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

FLAŞ, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.


İçişleri Bakanlığı, Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin başlattığı harekat sonrası altın ve dolar yükselişe geçti
ASELSAN'ın ürettiği Koral, haberleşme sistemlerini hedef alarak teröristleri kör ve sağır etti AB üyesi 28 ülkeden ortak açıklama: Türkiye operasyona son vermeli, güvenli bölge için maddi yardım sağlanmayacak Hollanda'dan skandal hareket! Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 07:09:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FLAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]