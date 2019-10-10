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İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:06 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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