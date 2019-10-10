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33 dakika önce

Şanlıurfa' ın Akçakale ilçesi' ne Suriye tarafındaki Tel Abyad' dan roket ve havanlı saldırı düzenlendi.

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Şanlıurfa' ın Akçakale ilçesi' ne Suriye tarafındaki Tel Abyad' dan roket ve havanlı saldırı düzenlendi. Birbiri ardına ateşlenen ve ilçe merkezine düşerek patlayan roket ve havanların şarapnelleri bazı vatandaşların yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri vatandaşları sınırdan uzaklaşmaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyardı


Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:25 Kaynak: DHA
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