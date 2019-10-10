FLAŞ
1 saat önce
Şanlıurfa Valiliği: Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu;
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:53 Kaynak: DHA
Şanlıurfa Valiliği: Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır.
Son Dakika: Teröristler Mardin ve Şanlıurfa'da sivilleri hedef aldı: 1'i bebek 4 kişi şehit oldu Norm Ender, Barış Pınarı Harekatı paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu Çaresiz kalan YPG'li teröristler sivilleri hedef alıyor Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri böyle söküldü