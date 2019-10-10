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Mardin Valiliği: Suriye'nin Kamışlı kentinden Nusaybin ilçemize teröristler tarafından yapılan saldırılar sonucu 2 vatandaşımız şehit oldu, 24 vatandaşımız yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:37 Kaynak: DHA
Mardin Valiliği: Suriye'nin Kamışlı kentinden Nusaybin ilçemize teröristler tarafından yapılan saldırılar sonucu 2 vatandaşımız şehit oldu, 24 vatandaşımız yaralandı.
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