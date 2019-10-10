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35 dakika önce

MSB: Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi.

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MSB: Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun...


Akçakale, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:45 Kaynak: DHA
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