FLAŞ
35 dakika önce
MSB: Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:45 Kaynak: DHA
MSB: Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun...
Sevgilisiyle en özel anlarını paylaşan Şeyma açılan göğsünü ateş emojisiyle kapattı Çaresiz kalan YPG'li teröristler sivilleri hedef alıyor Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi