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1 saat önce

Şanlıurfa Valiliği: PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif TERİM (11) adlı evladımız, yapılan tüm...

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Şanlıurfa Valiliği: PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif TERİM (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

NOT:  (Şanlıurfa'da şehit sayısı 3'e yükseldi)


Ceylanpınar, Şanlıurfa, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:05 Kaynak: DHA
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