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Şanlıurfa Valiliği: PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif TERİM (11) adlı evladımız, yapılan tüm...
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:05 Kaynak: DHA
Şanlıurfa Valiliği: PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif TERİM (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
NOT: (Şanlıurfa'da şehit sayısı 3'e yükseldi)
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