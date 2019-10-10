Son Dakika Haberleri: FLAŞ
Son Dakika Güncel FLAŞ

FLAŞ

40 dakika önce

MSB: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

FLAŞ, System.String[]

MSB:  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Bakan Akar görüşmede, hedefimizin Fırat'ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.


Hulusi Akar, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi
Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye operasyona bir an önce son vermeli Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan 219 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 23:59:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FLAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]