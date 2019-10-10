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11 dakika önce

MSB: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

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MSB:  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdi.


James Mattis, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:45 Kaynak: DHA
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